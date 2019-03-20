СПЧ соберет рекомендации экспертов по сокращению образования мусора

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) соберет рекомендации экспертов, которые прозвучали в среду на заседании, посвященном предотвращению образования отходов. Об этом по итогам мероприятия сообщил председатель Совета Михаил Федотов.

"В этих рекомендациях мы бы хотели, чтобы нашли место все ваши идеи, и дальше мы будем их продвигать. Желательно, чтобы законы у нас получались качественными, и мы были уверены, что они пойдут на пользу дела", - сказал он.

Предотвращение образования отходов - второй по порядку приоритет государственной политики в сфере обращения с мусором, утвержденный в ФЗ-89 "Об отходах производства и потребления". Участвовавший в заседании статс-секретарь - заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов указал, что этому приоритету в регионах отводится мало внимания, зачастую он отсутствует в региональных схемах обращения с мусором, и субъекты фокусируются на обработке, переработке и обезвреживании отходов. Из-за смещения приоритетов надзорные органы борются с последствиями, а причина проблем в отрасли не устраняется, считает он.

Координатор проекта "Ноль отходов" Greenpeace Александр Иванников отметил, что значительно снизить объемы образующегося в России мусора можно было бы на этапе розничной торговли, если отказаться от одноразовых товаров и сложноперерабатываемой композитной тары. "Greenpeace рекомендует разработать перечень товаров, тар и упаковки - трудноизвлекаемых, одноразовых и трудноперерабатываемых, которые необходимо поэтапно выводить из оборота на территории РФ, по аналогии с перечнем материалов, которые не подлежат захоронению", - добавил он.

На совещании представили данные "Левада-центра": почти половина россиян (47,7%) уверены, что проблему мусорных свалок можно решить, сократив потребление одноразовой упаковки в супермаркетах. Почти треть жителей России (29%) готовы перестать использовать одноразовую тару и упаковку, если в магазинах и точках общественного питания появится система для использования многоразовых альтернатив.

В ходе дискуссии было высказано мнение, что отказаться от пластиковых пакетов в пользу авосек готовы женщины среднего возраста и представители молодого поколения, а мужчины после 45 лет меньше озабочены проблемами экологии. Однако соруководитель магистерской программы "Менеджмент в ритейле" Высшей школы экономики Александр Лебедев указал, что у пожилых людей есть опыт использования авосек, поэтому им может быть легче вернуться к этой концепции.

Утилизация годных к употреблению продуктов

Директор по реализации общеотраслевых проектов и программ X5 Retail Group Дмитрий Русаков привлек внимание к проблеме утилизации продуктов в ритейле, еще годных к употреблению. По его словам, розничные сети готовы передавать такую продукцию в качестве благотворительности нуждающимся людям, однако вывоз продуктов на полигон оказывается на 30-40% дешевле. Это приводит к нерациональному использованию продовольствия и гниению органического мусора на свалках.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли АКОРТ Сергей Беляков указал, что предложение одноразовой упаковки и пакетов стимулируется спросом. При обсуждении отказа от них и перехода на дорогостоящие многоразовые упаковки необходимо придумать такую модель, при которой сети не будут нести убытки и не переложат дополнительные затраты на потребителя.

"Пока в российских семьях есть люди, которые помнят этот опыт, важно скорее вводить вторичное использование упаковки в повседневную жизнь. Если для стран Европы это новый опыт, то россиянам просто надо вспомнить, как было 30 лет назад", - высказал свое мнение первый заместитель председателя Центрального совета всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. Он отметил, что совершенствование института расширенной ответственности производителя (РОП) позволит снизить масштабное производство одноразовой упаковки.

РОП - принцип, по которому производители товаров, обращающихся на территории РФ, должны платить экологический сбор за их утилизацию или заключать договоры на переработку отходов от своей продукции (преимущественно речь об упаковке). Ставки экологического сбора и нормативы утилизации различаются для каждой категории продукции. Так, согласно постановлению правительства РФ, сейчас ставка для 1 т деревянной тары составляет 3066 рублей, бумажной упаковки - 2378 рублей, пластмассовой - 3844 рублей, полого стекла - 2564 рублей, мониторов и телевизоров - 26469 рублей и полимерной упаковки - 3844 рубля.

Согласно распоряжению правительства об утверждении нормативов утилизации отходов на 2018-2020 гг., производители в 2019 году должны утилизировать или заплатить экосбор за 35% картона, 15% деревянной тары, 15% пластмассовой упаковки, 20% полого стекла, 10% мониторов и телевизоров и 15% полимерной упаковки.

"Сегодня российское законодательство слишком лояльно к производителям одноразовых товаров и упаковки, зарубежным поставщикам, при этом не сильно стимулирует переработку, - рассказал исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами "Чистая страна" Руслан Губайдуллин. - Из-за этой "оптимизации" расходов появляются две проблемы: занижение объема твердых коммунальных отходов (ведет к непрогнозируемым убыткам региональных операторов и впоследствии к росту тарифа) и образование нелегальных свалок, которые придется убирать за счет налогоплательщиков".