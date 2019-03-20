Эксперт: нацпроект поможет обеспечить школы РФ оргтехникой для электронных учебников

ВОЛГОГРАД, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная программа "Цифровая школа" нацпроекта "Образование" поможет российским школам приобрести компьютеры и планшеты для обучения по электронным учебникам. Такое мнение высказала в среду ТАСС ведущий методист Центра управленческих и информационных технологий корпорации "Росучебник" Татьяна Садчикова на региональном образовательном форуме в Волгограде.

"В интервале 2019-2024 годов в рамках действия федеральной программы "Цифровая школа" нацпроекта "Образование" предусмотрены внушительные денежные транши регионам как раз для того, что оснастить школы необходимым оборудованием, в том числе компьютерами, планшетами, которые должна предоставлять школа, если она вводит электронную форму обучения", - сказала Садчикова.

По ее словам, пока многие учителя сами не готовы перейти на электронную форму обучения - сейчас идет такой переходный период, многие педагоги, особенно старшего поколения, не готовы психологически это сделать. "Но довольно много школ уже сегодня используют электронный учебник на уроках - там и учителя, и ученики, как говорят, продвинутые, и материально-техническая база соответствует", - отметила Садчикова.

Она добавила, что электронный учебник - необязательный продукт, его выбирает школа, если у нее есть материально-техническая база и средства для закупки необходимой оргтехники. "А вот наполнить цифровую среду школы в полной мере позволяют ресурсы корпорации "Росучебник", - уточнила методист.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.