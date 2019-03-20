Приморье до конца года разработает концепцию цифрового развития региона

ВЛАДИВОСТОК, 21 марта. /ТАСС/. Приморье разрабатывает в рамках нацпроекта концепцию цифрового развития региона, которая должна охватить все сферы экономики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Ранее первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что объем финансирования нацпроекта составляет свыше 1,6 трлн рублей на шесть лет.

"До конца 2019 года планируется разработать отдельную концепции цифрового развития Приморского края, которая комплексно охватит все отрасли экономики региона", - сообщили в пресс-службе. Нынешняя региональная программа по развитию цифровой экономики состоит из четырех базовых проектов: "Информационная инфраструктура", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление". Среди приоритетных направлений - развитие информационной инфраструктуры для социально значимых объектов, создание региональной платформы оказания государственных, муниципальных и коммерческих услуг полностью в электронном виде, создание единой платформы официальных государственных сайтов края и другие.

"В настоящее время, в целях координации работ по цифровому развитию региона, ведется разработка "Плана цифрового прорыва", который представляет из себя сводный план мероприятий из различных национальных программ и региональных проектов так или иначе касающихся использования информационных технологий для повышения эффективности текущей деятельности либо цифровой трансформации процессов и отраслей", - добавили в пресс-службе.

Создаваемый план должен стать канвой для совместной работы различных ведомств, дорожной картой, которая позволит устранить дублирование реализуемых мероприятий и консолидировать ресурсы для наиболее эффективного достижения поставленных президентом РФ Владимиром Путиным целей и задач.

В пресс-службе отметили, что регион давно готовился к программе цифровизации: например, большинство услуг в области соцзащиты уже оказываются в электронном виде с помощью регионального социального портала и единого портала госуслуг.