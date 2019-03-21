Почти 300 сотрудников системы охраны лесов от пожаров в Приморье наймут в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 21 марта. /ТАСС/. Учреждения Приморского края, занимающиеся охраной лесов от лесных пожаров, в 2019 году должны дополнительно укомплектовать свои штат на 283 сотрудника, согласно плану исполнения краевого проекта, входящего в нацпроект "Экология". Об этом ТАСС в четверг сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства.

"Согласно плана выполнения регионального проекта "Сохранение лесов в Приморском крае", являющегося частью национального проекта "Экология", до конца 2019 года краевые учреждения, занимающиеся охраной лесов от пожаров, должны быть обеспечены дополнительной штатной численностью в 283 человека. Также дополнительные специалисты должны начать работу в органах исполнительной власти, курирующих лесные отношения", - сообщил представитель департамента.

Он отметил, что эти меры позволят не только более оперативно реагировать на возникающие возгорания, но и эффективнее предупреждать их. Прошедшая в этом году аномально сухая зима показала, что подобные меры особенно необходимы для предотвращения пожаров в периоды засухи.

Из-за аномально теплой и сухой зимы пожароопасный сезон в Приморье начался уже в январе. На сегодняшний день он открыт в 33 из 34 муниципалитетов. В 10 из них действует особый противопожарный режим. С начала года в регионе произошло 275 лесных пожаров на площади 31,8 тыс. га. Для тушения лесных пожаров в Приморье создана группировка в составе более 13 тыс. человек и почти 3 тыс. единиц техники.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".