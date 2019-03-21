Биробиджан за пять лет получит из федерального бюджета 900 млн рублей на ремонт дорог

ТАСС, 21 марта. Власти Биробиджана (Еврейская автономная область) в мае этого года приступят к реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На эти цели в период с 2019 по 2024 годы город получит 900 млн рублей из федерального бюджета, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации Биробиджана.

"Ежегодно город Биробиджан будет получать 150 млн рублей на ремонт городских дорог. Таким образом, областной центр получит в 2019-2024 годах в общей сложности около 1 млрд рублей на реализацию данного проекта", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, местное софинансирование не предусмотрено. Благодаря этому мэрия Биробиджана имеет возможность изыскивать и добавлять собственные привлеченные средства для наращивания объемов восстановления дорог.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.