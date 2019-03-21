Гериатрическая служба в 2019 году появится на Сахалине в рамках нацпроекта "Демография"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Гериатрическая служба, оказывающая специализированную медицинскую помощь пациентам пожилого и старческого возраста, в этом году появится в Сахалинской области в рамках федерального проекта "Старшее поколение". Об этом ТАСС сообщили в четверг в правительстве региона.

Федеральный проект "Старшее поколение", входящий в нацпроект "Демография", предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме.

"Для улучшения условий и для долголетия людей старшего возраста на Сахалине начнет работать гериатрическая служба", - сообщил собеседник агентства. Отмечается, что служба будет работать в самых густонаселенных городах острова: Корсакове, Холмске и Южно-Сахалинске.

По информации правительства, первые кабинеты начнут работать уже в 2019 году. Оказывать помощь пожилым людям будут специально подготовленные врачи. К 2024 году профессиональную переподготовку должны пройти 13 врачей-специалистов и 25 медицинских сестер.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов. Среди его ключевых целей увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, а также увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, и рост доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8% до 55%. Общий бюджет нацпроекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.