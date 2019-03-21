Омские школы искусств в рамках нацпроекта "Культура" получат в 2019 году 50 пианино

ОМСК, 21 марта. /ТАСС/. Омская область в рамках национального проекта "Культура" поставит в 2019 году в детские музыкальные школы 50 пианино, рассказал в четверг ТАСС министр культуры региона Юрий Трофимов.

"Омская область уже в этом году получит 50 новых пианино. Вообще, благодаря национальному проекту "Культура", каждая школа искусств до 2024 года, будь то город или муниципальный район, получит новые современные музыкальные инструменты. Такого массового обеспечения образовательных учреждений музыкальными инструментами в Омской области никогда не было", - сказал Трофимов.

Трофимов подчеркнул, что новые инструменты позволят учащимся школ искусств более качественно подготовиться к предстоящим конкурсам и фестивалям. "Важно, что этот процесс начинается уже в этом году - в преддверии Дельфийских игр, которые пройдут в нашем регионе через год", - отметил министр.

Представитель омского Минкульта Светлана Саликова рассказала ТАСС, что за шесть лет реализации нацпроекта "Культура" на обновление оборудования детских музыкальных, художественных школ, школ искусств и училищ из федерального и областного бюджетов будет выделено более 192 млн рублей.

На реализацию нацпроекта "Культура", который состоит из проектов "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура", будет направлено до 2024 года 113,5 млрд рублей. В рамках нацпроекта в детские школы искусств планируется поставить 900 пианино отечественного производства и увеличить оснащение образовательных учреждений в сфере культуры с 300 единиц музыкальных инструментов и оборудования в 2019 году до 1800 - в 2024 году.