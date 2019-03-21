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Свыше 2,6 тыс. ясельных мест создадут в 2019 году в Забайкалье

В рамках проекта "Демография" региону выделят более 4 млрд рублей

ЧИТА, 21 марта. /ТАСС/. Свыше 2,6 тыс. мест в яслях будут созданы в 2019 году в Забайкальском крае в рамках нацпроекта "Демография", сообщил в четверг врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов во время проходящего в Чите "Прямого разговора" с жителями региона.

"По проекту "Демография" [регион получит] 4,5 млрд рублей. В 2019 году будет создано 2,62 тыс. мест в яслях", - сказал Осипов.

Кроме того, власти региона намерены в этом году купить комплекты оборудования для пяти спортивных школ, создать 16 открытых спортплощадок. В рамках проекта "Старшее поколение" в Чите планируется открыть гериатрический центр.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.

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