На развитие культуры в Республике Алтай в рамках нацпроекта направят более 240 млн рублей

ТАСС, 21 марта. Объем средств, запланированный для реализации национального проекта "Культура" в Республике Алтай, составит за шесть лет более 240 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"До 2024 года планируется привлечь по нацпроекту "Культура" 230,8 млн рублей из федерального и 13 млн рублей из регионального бюджета. Регион будет реализовывать три региональных проекта в рамках федеральных проектов: "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура", - пояснили в ведомстве.

Региональный проект "Культурная среда" предусматривает обеспечение к 2024 году доступа к лучшим образцам культуры через создание современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга граждан. Уже в 2019 году предусмотрен капитальный ремонт пяти сельских домов культуры - на эти работы предусмотрено 38 млн рублей, продолжится строительство сельского дома культуры на 150 мест в селе Новый Бельтир - на это выделяется 10,7 млн рублей. Будет приобретено пять передвижных многофункциональных культурных центров-автоклубов в сельские районы: они будут обслуживать труднодоступные и отдаленные села. Также предусмотрена грантовая поддержка оборудования кинозалов и создания муниципальных модельных библиотек.

Еще один региональный проект - "Творческие люди" - позволит к 2024 году увеличить количество жителей региона, вовлеченных в культурную деятельность. Запланированы повышение квалификации специалистов, гранты, которые будут предоставлять некоммерческим организациям на творческие проекты, вовлечение волонтеров в программу "Волонтеры культуры". Третий региональный проект "Цифровая культура" позволит цифровизовать услуги и сформировать информационное пространство в сфере культуры. Планируются онлайн-трансляции массовых культурных мероприятий - национального праздника Эл Ойын и фестиваля "Родники Алтая".

"Реализация нацпроекта "Культура" позволит к 2024 году на 15% увеличить число посещений и в пять раз увеличить число обращений к цифровым ресурсам культуры. Улучшит общее состояние сельских домов культуры, а жители отдаленных населенных пунктов получат возможность посещать мероприятия автоклубов. Любительские коллективы и некоммерческие организации смогут получить грантовую поддержку", - поясняют в правительстве республики Алтай.

На реализацию нацпроекта "Культура", который состоит из проектов "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура", будет направлено до 2024 года 113,5 млрд рублей. В рамках нацпроекта в детские школы искусств планируется поставить 900 пианино отечественного производства и увеличить оснащение образовательных учреждений в сфере культуры с 300 единиц музыкальных инструментов и оборудования в 2019 году до 1800 - в 2024-м году.