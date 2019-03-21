Власти Ямала планируют возвести 13 объектов здравоохранения до 2025 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 марта. /ТАСС/. Строительство 13 объектов здравоохранения запланировано в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2019-2024 годах в ходе реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.

"В адресной инвестиционной программе автономного округа в рамках реализации нацпроектов предусмотрено строительство 13 объектов здравоохранения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди них участковая больница в селе Самбург Пуровского района ЯНАО, радиотерапевтический и хирургический корпуса Новоуренгойской центральной городской больницы, взрослая поликлиника на 750 посещений в Новом Уренгое, участковая больница в селе Антипаюта Тазовского района, взрослая поликлиника в Ноябрьске на 1,4 тыс. посещений, поликлинический комплекс на 730 посещений в Муравленко, больничный комплекс в селе Мужи Шурышкарского района, детская поликлиника и стационар в Тарко-Сале и педиатрический корпус с поликлиникой в 10-м микрорайоне города Губкинский.

Планируется, что строительство почти всех из них завершится в 2024 году. Суммарно на их возведение в 2019-2021 годах будет направлено более 3 млрд рублей.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.