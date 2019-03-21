Минсельхоз Новосибирской области создал научный отдел для внедрения цифровых технологий

НОВОВСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Новосибирской области создало отдел информатизации и научного обеспечения, который займется внедрением в практику разработок аграрной науки, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Национальный проект "Наука" предполагает, что к 2024 году разработанные технологии будут внедрены в организации, действующие в реальном секторе экономики. Кроме того, около 100 востребованных селекционных достижений в области сельского хозяйства должны быть разработаны до конца 2024 года.

"В Министерстве сельского хозяйства создаётся отдел информатизации и научного обеспечения. В его задачи входит реализация на территории региона мероприятий государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства, ускоренного внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве, федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства 2017-2025 годы и разработанного Минсельхозом России ведомственного проекта "Цифровое сельское хозяйство", - сказал Лещенко.

Как сообщала ранее пресс-служба Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН), отдел будет заниматься организацией внедрения в практическую работу сельхозтоваропроизводителей достижений аграрной науки. По информации пресс-службы, министерство ждет от ученых решений в вопросах развития фермерских животноводческих комплексов малых объемов производства, кормообеспечении, здоровья крупного-рогатого скота и воспроизводстве стада.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - до 2024 года включительно.

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.