В ЯНАО на борьбу с онкологией направят более 14,7 млрд рублей до 2024 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 марта. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют направить на борьбу с онкологическими заболеваниями 14,7 млрд рублей до 2024 года, сообщили ТАСС в четверг в региональном департаменте здравоохранения.

"На региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" планируется направить 14,701 млрд рублей за счет всех источников финансирования, в том числе средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе реализации нацпроекта "Здравоохранение" снижения количества больных, состоящих на диспансерном учете у онколога, в ЯНАО не ожидается. "Уровень заболеваемости в ЯНАО стабильно растет, что свидетельствует о хорошей выявляемости и учете онкопатологии. Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) - общемировой тренд, связанный как с увеличением продолжительности жизни населения, так и с расширением диагностических возможностей в здравоохранении", - пояснил он.

При этом в ЯНАО идет снижение смертности от новообразований. По итогам 2018 года она сократилась на 4,1% (460 случаев) в сравнении с 2017 годом (480 случаев). Всего за последние три года в регионе удалось сохранить 63 жизни больных.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.