Пенсионерам Сахалина с апреля откроют бесплатный доступ на объекты культуры и спорта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Неработающие пенсионеры в Сахалинской области в возрасте от 65 лет с 1 апреля смогут бесплатно заниматься в спортивных секциях, посещать выставки, концерты, спектакли и другие культурные мероприятия благодаря социальному проекту "Сахалинское долголетие", запущенному в рамках федерального проекта "Старшее поколение". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

Федеральный проект "Старшее поколение", входящий в нацпроект "Демография", предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме.

"С апреля для неработающих пенсионеров откроется бесплатный доступ в дневное время на объекты культуры и спорта", - говорится в сообщении. Отмечается, что пока в качестве пилотного муниципального образования выбран Южно- Сахалинск, далее проект охватит и другие районы области.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на главу региона Валерия Лимаренко, для работы с жителями старшего поколения планируется задействовать 300 инструкторов. Для участия в проекте пенсионеры должны обратиться в Центр социального обслуживания населения Сахалинской области. В нем будут формироваться группы участников спортивно-оздоровительных и других мероприятий "Сахалинского долголетия", а также предоставляться вся необходимая информация по их проведению.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов. Среди его ключевых целей увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, а также увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, и рост доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8% до 55%. Общий бюджет нацпроекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.