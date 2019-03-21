Показатели нацпроектов в ДФО скорректируют для выполнения майского указа

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Коррективы должны быть внесены в показатели национальных проектов в регионах Дальневосточного федерального округа для достижения целей майского указа президента Владимира Путина, сообщил журналистам во Владивостоке вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в округе Юрий Трутнев по итогам совещания по развитию регионов Дальнего Востока.

"Мы рассматривали направления в сфере здравоохранения, образования, жилищного строительства и транспорта. По ряду [национальных] проектов были заложены показатели, которые не позволяют достичь целей, поставленных майским указом. Мы с этим подходом согласиться не сможем <...> Мы договорились о том, что будут внесены соответствующие коррективы во все программы, обеспечивающие безусловное выполнение поставленных задач", - сказал Трутнев.

Он пояснил, что Дальний Восток отстает по ряду направлений. "В регионах ДФО выше показатели по заболеваемости, ниже продолжительность жизни. По разным субъектам она отличается, но в среднем все равно ниже, чем в среднем в РФ. Нам надо и догнать, и превысить показатели <...> Мы будем добиваться, чтобы поручения президента РФ были выполнены", - отметил полпред.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.