Более 2 млрд руб. направят на улучшение жилищных условий бюджетников на Ямале до 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) до 2021 года направят 2 млрд 250 млн рублей на улучшение жилищных условий работников бюджетных организаций. Об этом в четверг сообщил на заседании регионального Заксобрания директор департамента строительства и жилищной политики - главный архитектор ЯНАО Юрий Теряев.

"В 2018 году мероприятие [по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы] не реализовывалось. В 2019 году на эти цели предусмотрено 750 млн рублей. Этот же лимит сохраняется на период 2020-2021 годов. Объем мер государственной поддержки [за три года] составит 2 млрд 250 млн рублей", - сказал Теряев.

Планируется, что в результате улучшать свои жилищные условия смогут около 600 человек ежегодно, добавил он. "Заявочная кампания стартовала в понедельник [18 марта], она будет продолжаться месяц. 1 мая мы должны составить список и начать предоставлять сертификаты", - отметил Теряев.

Как отмечается на сайте правительства ЯНАО, получить социальную выплату могут работники таких сфер как медицина, образование, социальное обслуживание, культура и искусство, молодежная политика и туризм, а также учреждений физической культуры и спорта, центров занятости населения. Средства могут быть потрачены на приобретение жилья на первичном рынке или уплату первоначального взноса при получении ипотеки. Размер социальной выплаты составит 40% от расчетной стоимости жилья.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает один трлн рублей.