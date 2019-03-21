В Кузбассе по нацпроекту отремонтируют свыше 700 км дорог регионального значения

КЕМЕРОВО, 21 марта. /ТАСС/. Дорожники Кузбасса отремонтируют за шесть лет более 700 километров дорожного полотна регионального значения в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На эти цели будет направлено свыше 15 млрд рублей из бюджетов всех уровней, рассказали ТАСС в департаменте жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кемеровской области.

Как пояснил собеседник агентства, нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является трансформацией приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", в котором Кузбасс участвовал с 2017 года. В его рамках ремонт дорог проводился только в городах и пригородах, теперь федеральное финансирование по нацпроекту будет распространяться и на восстановление дорожного полотна за пределами агломераций.

"В проекте участвуют теперь не только Кемерово, Новокузнецк и Кемеровский район, как это было раньше, но и дороги регионального значения всей области. За шесть лет проекта мы должны привести в порядок 723 километра дорог регионального значения, на эти цели будет направлено финансирование в объеме 15,14 млрд рублей", - рассказали ТАСС в департаменте.

В 2019 году запланирован ремонт первых 93 километров региональных дорог в Кузбассе, финансирование утверждено в объеме 1,79 млрд рублей. Как рассказали в департаменте, в первую очередь будет проведет капитальный ремонт автомобильной дороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк, по этому участку проезжает весь транзитный транспорт, который движется из областного центра на юг Кузбасса. Кроме того, капитальный ремонт будет проведен на участках дорог регионального значения на севере области, где насыщенно движение транзитного транспорта.

"Основная проблема севера области - автомобильная дорога Томск - Мариинск, на ее отдельных участках асфальтобетонное покрытие под воздействием сверхнормативных нагрузок от грузового транспорта разрушено полностью, в этом году будет продолжен капитальный ремонт на этом участке", - пояснили в ведомстве.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.