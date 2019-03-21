Около 30 км дорог отремонтируют в Иркутске за 1 млрд рублей в 2019 году

ИРКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Свыше 320 тыс. кв. метров асфальта заменят в Иркутске в 2019 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В городе отремонтируют почти 30 километров улиц, говорится в четверг в сообщении пресс-службы администрации Иркутска.

"Почти 30 километров городских улиц отремонтируют в 2019 году в Иркутске в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". <…> Всего заменят 324 тыс. кв. метров асфальта, 87 тыс. кв. метров тротуаров, 78 километров бортовых камней, установят 12 километров новых дорожных ограждений. Кроме того, на шести перекрестках с трамвайными путями будут установлены резиновые плиты, хорошо зарекомендовавшие себя в предыдущие годы", - говорится в сообщении.

В 2019 году на ремонт дорог Иркутск направит более 1 млрд рублей. Из федерального бюджета выделено 533 млн рублей, 170 млн поступит из бюджета области, 353 млн - из муниципального бюджета.