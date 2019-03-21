Более 900 млн рублей намерена привлечь Кировская область на ликвидацию свалок

КИРОВ, 21 марта. /ТАСС/. Кировская область планирует до 2024 года получить более 900 млн рублей из федерального бюджета на ликвидацию шести несанкционированных свалок в регионе в рамках реализации нацпроекта "Экология", сообщила ТАСС замминистра охраны окружающей среды Кировской области Ольга Женихова.

"На реализацию мероприятий в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" областью планируется привлечь средства из федерального бюджета в размере 931 млн рублей. В результате к 2024 году планируется ликвидировать шесть несанкционированных свалок в регионе", - сказала она.

По словам замминистра, за счет рекультивации свалок регион рассчитывает восстановить 63 га земли и улучшить качество жизни 586,3 тыс. человек, которые проживают вблизи свалок.

В 2019 году региональное правительство планирует также разработать проектную документацию по рекультивации свалки твердых бытовых отходов в Кирове в поселке Костино. "При этом в паспорте федерального проекта средства на разработку проектной документации не предусмотрены, реализация мероприятия планируется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Киров", - сказала Женихова.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".