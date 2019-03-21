Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма

СОЧИ, 21 марта. /ТАСС/. Около 90 млн рублей выделят республикам Алтай, Тыва и Карелия в 2019 году на создание визит-центров, которые помогут в продвижении проектов экологического туризма, следует из материалов, представленных в четверг директором департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды РФ Алексеем Титовским на Всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.

"В 2019 году запланировано выделение субсидий на создание трех визит-центров в Республике Алтай, Республике Тыва и Республике Карелия (90 млн рублей). Запланировано возведение за внебюджетные источники (67 млн рублей) трех визит-центров в Красноярском крае", - говорится в материалах презентации Титовского.

Уточняется, что в прошлом году на возведение двух визит-центров в Дагестане и Ставропольском крае из федерального бюджета было выделено 153 млн рублей.

По данным представителя Минприроды, на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в России действует 131 музей, 307 визит-центров, 1585 экологических троп. Среди задач управляющих структур ООПТ на ближайшие годы обозначены разработка и внедрение современных методик эколого- просветительской деятельности и развитие экологического туризма, расширение программ природоохранного и научного волонтерства, разработка методики расчета рекреационной нагрузки на ООПТ и программ по привлечению инвесторов.