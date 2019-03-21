Национальный парк "Вятка" площадью 50 тыс. га создадут в Кировской области в 2022 году

КИРОВ, 21 марта. /ТАСС/. Особо охраняемую природную территорию федерального значения - национальный парк "Вятка" создадут в Кировской области в 2022 году в рамках реализации нацпроекта "Экология", сообщила в четверг ТАСС замминистра охраны окружающей среды Кировской области Ольга Женихова.

Ранее замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов заявил на конференции в Сочи, что к 2024 году в России в рамках нацпроекта "Экология" создадут 24 особо охраняемые территории, в том числе 13 нацпарков.

"В рамках реализации федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" [входящего в нацпроект "Экология"] в 2022 году на территории Кировской области запланировано создание особо охраняемой природной территории федерального значения - национального парка "Вятка" площадью 50 тыс. га", - сказала Женихова.

Она уточнила, что реализация проекта позволит увеличить площадь особо охраняемых природных территорий федерального значения в регионе более чем в три раза, с 0,02 млн га до 0,07 млн га. "Это позволит создать условия для сохранения видового и ландшафтного разнообразия и обеспечить возможность развития экологического туризма", - отметила собеседница, уточнив, что в настоящее время нет информации о запланированном объеме средств федерального бюджета на создание нацпарка.

Ранее министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова сообщала, что в состав территории нацпарка "Вятка" предлагается включить три кластерных участка: Немдинский, Атарский и Котельничский.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".