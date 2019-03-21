Власти Вологодской области направят 5,7 млрд рублей на здравоохранение в рамках нацпроекта

ВОЛОГДА, 21 марта. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Правительство Вологодской области направит 5,7 млн рублей на программы в рамках нацпроекта "Здравоохранение" с 2019 по 2024 годы. Об этом сообщил ТАСС заместитель губернатора области Олег Васильев.

"Общий оценочный объем средств в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" составит в 2019-2024 годах 5,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 3,8 млрд, из областного - 1,9 млрд рублей. Это без учета средств внебюджетных государственных фондов - территориальных фондов обязательного медицинского страхования и социального страхования", - сказал замгубернатора.

По его словам, в 2019 году начнется реализация семи проектов по нацпроекту "Здравоохранение". Первый посвящен улучшению доступности, качества и комфортности первичной медицинской помощи, в том числе в глубинке. В конце прошлого года в районы было передано 34 санитарных автомобиля, 10 машин скорой помощи и 11 передвижных ФАПов, которые будут обслуживать населенные пункты, где живет менее 100 человек. С помощью мобильных ФАПов планируют проводить диспансеризацию, профилактические осмотры, диагностику, лечение и вакцинацию.

С февраля 2019 года начал полноценную работу региональный сосудистый центр. В рамках программы "бережливых технологий" в этом году в 20 медицинских организациях планируется создать открытые регистратуры, сократить время ожидания пациентов в очереди и создать комфортные условия в зонах ожидания, упростить запись на прием к врачу и навигацию в поликлиниках. Такие условия были созданы ранее в четырех учреждениях Вологды и Череповца.

Второй проект посвящен снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого планируется переоснастить и дооснастить медоборудованием региональный сосудистый центр и четыре первичных сосудистых отделения. Это позволит увеличить количество высокотехнологичных операций для спасения жизней пациентов с инфарктами.

В рамках третьего проекта - борьба с онкологическими заболеваниями - планируется расширить меры профилактики, провести специальное обучение всех участковых врачей и узких специалистов в первичном звене, в поликлиниках. Для расширения возможностей диагностики будут приобретены линейные ускорители. До 2023 года запланирована организация двух центров амбулаторной онкологии с дневными стационарами для проведения химиотерапии.

Детская медицина и кадры

По четвертому проекту - совершенствование медицинской помощи детям - запланировано приобрести в 2019-2020 годах за счет федеральных средств 10 рентгенодиагностических комплексов и 11 аппаратов УЗИ в детские поликлиники.

В рамках пятого проекта по кадровой политике в отрасли в 2019 году из регионального бюджета вновь будут представлены компенсации в 500 тыс. рублей 10 фельдшерам, акушеркам и медсестрам в возрасте до 45 лет, которые трудоустроятся на работу в ФАПах.

"Подъемные" в 500 тыс. рублей будут выплачены также 25 врачам, которые трудоустроятся в города и поселки с числом жителей до 50 тыс., а это все населенные пункты области, кроме Вологды и Череповца. Будут продолжены ежемесячные выплаты в течение трех лет по 10 тыс. рублей участковым терапевтам и педиатрам. В Вологде и Череповце для молодых специалистов предусмотрена компенсация съемного жилья, в Череповце также действует программа льготной ипотеки для докторов.

Продолжится программа "Земский доктор": 30 врачам, приехавшим на работу в села, выплатят по 1 млн рублей, 15 фельдшерам - по 500 тыс. рублей. В медицинских вузах регионов Центрального и Северо-Западного округов сейчас обучаются по контрактам 907 вологодских студентов, более 100 проходят ординатуру.

К 2022 году в рамках программы по созданию цифровой медицины все медицинские организации региона будут объединены единой информационной системой для удобства клиник, персонала и пациентов.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в России планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.