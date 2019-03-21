В Саратовской области 3,3 тыс. женщин в декрете за пять лет пройдут переобучение

САРАТОВ, 21 марта. /ТАСС/. Более 3 тыс. женщин в Саратовской области с 2020 по 2024 годы смогут пройти переобучение или повысить квалификацию по своей специальности, пока находятся в отпуске по уходу за ребенком. Бесплатные курсы для них будут организованы в рамках национального проекта "Демография", сообщил ТАСС первый заместитель министра занятости, труда и миграции региона Наталья Жуковская.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов, в том числе "Содействие занятости женщин". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

"В рамках национального проекта будет проводиться переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Программа будет действовать с 2020 по 2024 год, за это время обучение пройдут не менее 3325 женщин", - сказала Жуковская.

По ее словам, на обучение планируется направить 169,3 млн рублей, средства будут выделены в основном из федерального бюджета.

"Такая программа даст возможность женщинам, которые временно не работают, продолжить карьеру, вернувшись на работу в новой должности или даже овладеть новой востребованной специальностью", - пояснила Жуковская.

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина от 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.