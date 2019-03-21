Порядка 420 млн рублей направят на благоустройство дворов в 2019 году в Кировской области

КИРОВ, 21 марта. /ТАСС/. Кировская область направит порядка 420 млн рублей на благоустройство общественных территорий и дворов в 2019 году в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщается на сайте областного правительства.

"В 2019 году на реализацию регионального проекта выделена субсидия из федерального бюджета - 415,2 млн рублей, это почти на 100 млн рублей больше, чем в прошлом году. Софинансирование из бюджета Кировской области составит 4,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены на благоустройство общественных территорий и дворов, всего в проекте примут участие 34 муниципальных образования. В итоге к концу 2024 года индекс качества городской среды должен повыситься на 30%. Сейчас проекты благоустройства, разработанные муниципалитетами, проходят согласования и экспертизу, уточнили в ведомстве.

Благоустройство населенных пунктов, в том числе с участием самих жителей, является одним из основных направлений нацпроекта "Жилье и городская среда", в Кировской области разработан региональный проект "Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области".

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.