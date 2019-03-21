Свыше 500 км дорог по нацпроекту отремонтируют в Курской области в 2019 году

КУРСК, 21 марта. /ТАСС/. Более 500 км автомобильных дорог общего пользования отремонтируют в 2019 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Курской области, сообщил в ходе отчета о работе администрации региона врио губернатора Роман Старовойт.

"В текущем году на развитие дорожного хозяйства планируется направить 7,2 млрд рублей. Это позволит отремонтировать более 520 км дорог, а также построить и реконструировать без малого 65 км автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения", - сказал Старовойт, отметив, что в прошлом году на эти цели регион потратил около 5,6 млрд рублей.

Более 500 млн рублей из общей суммы средств в 2019 году власти региона направят на ремонт и строительство дорог в селах. В совокупности мероприятия позволят добиться приведения в нормативное состояние почти 50% дорог в области. Как сообщалось, также в текущем году Минтранс РФ и Росавтодор приступят к масштабным проектам по реконструкции западного обхода Курска, северного и южного подъездов к городу.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в РФ до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.