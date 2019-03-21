Университет Герцена и "Ленполиграфмаш" подготовят наставников для кружков НТИ Петербурга

ТАСС, 21 марта. Региональная экосистема Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) появится в Санкт-Петербурге, наставников для нее будут готовить Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени А.И. Герцена и холдинг "Ленполиграфмаш", сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества. Движение создано на базе соответствующей дорожной карты НТИ. Задачи и возможности НТИ интегрированы в национальный проект "Наука". Региональную экосистему будут формировать на площадке технопарка "Ленполиграфмаш" в рамках соглашения Кружкового движения НТИ, РГПУ им. А.И. Герцена и холдинга "Ленполиграфмаш".

"Стороны договорились совместно готовить наставников, чтобы обеспечить лучшими педагогическими практиками региональную экосистему дополнительного технологического образования детей, запустив пилотный проект с кружками на территории технопарка Ленполиграфмаш и детского лагеря "Космонавт 2" и масштабировать проект на кружки, школы, детские лагеря Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - сообщили в пресс-службе Кружкового движения.

Так, вуз организует практики для студентов и лаборатории для методической разработки и исследований, связанных с диагностикой развития участников кружков. Эти и другие инициативы первым запустит институт компьютерных наук и технологического образования, за ним могут присоединиться и другие подразделения. Кружковое движение НТИ окажет методическую поддержку вузу и поможет включить участников кружков в большие проекты: олимпиаду НТИ, "Академию наставников" и другие. "Ленполиграфмаш" выступит точкой сборки региональной экосистемы Кружкового движения: холдинг представляет собой уникальную среду, объединяющую технологический бизнес, кружки и коммуникативное пространство города в "Точке кипения Санкт-Петербург".

РГПУ им. А.И. Герцена - старейший педагогический вуз России.

"Ленполиграфмаш" - холдинг точного приборостроения, в состав которого входит 45 предприятий. Это механообрабатывающие и механосборочные производства, производство литья пластмасс, деревообработки, опытное, инструментальное производство, типография, детский оздоровительный лагерь, базы отдыха, гостиницы, строительные предприятия. В Петроградском районе Санкт-Петербурга функционирует квартал, где расположен технопарк "Ленполиграфмаш", ориентированный на развитие технологического предпринимательства.