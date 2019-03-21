Около 2,4 млрд рублей выделят на проект "Оздоровление Волги" в Тверской области

ТАСС, 21 марта. Правительство Тверской области намерено направить около 2,4 млрд рублей на мероприятия по оздоровлению Волги по нацпроекту "Экология" до 2024 года. 2,5 млрд рублей будет выделено на реализацию проекта "Чистая вода" (входит в нацпроект), сообщается на сайте правительства региона.

"В 2019-2024 годах на реализацию в Тверской области проекта "Оздоровление Волги" заложено порядка 2,4 млрд рублей, из них 2,3 млрд рублей - из федерального бюджета. К 2024 году планируется сократить объем сбрасываемых в реку загрязненных сточных вод в 2,5 раза, увеличить мощность очистных сооружений на 30%", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены на реконструкцию очистных сооружений в Твери, Старице и других населенных пунктах региона. Кроме того, область выделит более 2,5 млрд рублей (2,4 млрд - из федерального бюджета) на реализацию проекта "Чистая вода". "Предполагается, что к 2024 году это позволит увеличить долю жителей региона, обеспеченных качественной питьевой водой, с 76,6 до 85,6%, жителей городских поселений - с 90 до 99%. В числе запланированных работ в рамках проекта - модернизация водовода от Тверецкого водозабора в Твери, системы водоподготовки в Ржеве и других объектов", - уточняется в сообщении.

Всего по проектам "Оздоровление Волги" и "Чистая вода" запланированы реконструкция и строительство очистных сооружений в 11 муниципальных образованиях и модернизации систем центрального водоснабжения в 14 муниципалитетах.

В нацпроект входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).