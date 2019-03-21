В Калужской области на реализацию нацпроектов до 2024 года направят 41 млрд рублей

ТАСС, 21 марта. Порядка 41 млрд рублей будет направлено до конца 2024 года на реализацию национальных проектов в Калужской области. Об этом журналистам сообщил глава региона Анатолий Артамонов.

"За весь период действия национальных проектов [на их реализацию] направят 17 млрд рублей из областного бюджета и 24 млрд рублей из федерального бюджета", - сказал он.

В 2019 году объем финансирования национальных проектов на территории региона составит 9,5 млрд рублей. Артамонов подчеркнул, что регион намерен активно сотрудничать с частными компаниями и выполнять показатели нацпроектов благодаря государственно-частному партнерству.

Ранее сообщалось, что в регионе в рамках нацпроекта планируется полностью реформировать региональную систему здравоохранения: в области уже начали укрупнение районных больниц и объявили о создании единой сети лабораторий. Отдельное внимание будет уделено нацпроекту "Наука". Молодых специалистов будут дополнительно стимулировать для занятий научной деятельностью, а также создавать более развитую инфраструктуру.

Во исполнение майского указа президента 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.