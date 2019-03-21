Архангельская область получит более 21 млрд рублей на переселение граждан из ветхого жилья

АРХАНГЕЛЬСК, 21 марта. /ТАСС/. Архангельская область получит из федерального бюджета более 21 млрд рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья до 2024 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"Предварительный объем субсидий из федерального бюджета, предусмотренный для Архангельской области на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на период 2019-2024 годов составляет 21,458 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В 2019 году область получит около 1,76 млрд рублей. Уровень софинансирования областного бюджета составляет 2%, или не менее 437 млн рублей за период 2019-2024 годов.

Согласно федеральному проекту, расселению в рамках региональных программ в 2019-2024 годах подлежат многоквартирные дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. На 1 января 2019 года на территории Архангельской области признаны аварийными и подлежат сносу 2349 домов площадью 605,97 тыс. кв. м. Из них до 1 января 2017 года признан аварийным 1661 дом, или 450,8 тыс. кв. м жилых помещений, в которых проживает 26 тыс. человек.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Он рассчитан до 2024 года, общий объем финансирования превышает 1 трлн рублей.