Минздрав: россияне поддерживают запрет продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Россияне поддерживают законодательную инициативу Минздрава России, предусматривающую введение запрета на продажу алкогольных напитков лицам моложе 21-летнего возраста. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Особенно важно, что данная мера [запрет продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года] очень широко поддерживается населением: по данным многолетних опросов, проведенных ВЦИОМ, за повышение возрастного ценза для продажи алкоголя высказываются три четверти россиян на протяжении последних нескольких лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что нововведения также одобрили представители Общероссийского народного фронта и Общественной палаты. "Законодательная инициатива разработана в целях охраны здоровья граждан от негативного влияния употребления алкогольной продукции и предусматривает запрет продажи крепких алкогольных напитков лицам, не достигшим возраста 21 года", - сообщает пресс-служба Минздрава.

Укрепление общественного здоровья

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.

Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" предполагает формирование и создание системы мотивации россиян к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Разработку и проведение информационной кампании по укреплению общественного здоровья поручено Минздраву России. В рамках реализации федерального проекта планируются также разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте и формирование групп сопровождения здоровья.