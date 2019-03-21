Владимирская область получит почти 400 млн рублей на сохранение лесов по нацпроекту

ВЛАДИМИР, 21 марта. /ТАСС/. Почти 400 млн рублей будет направлено по нацпроекту "Экология" на сохранение лесов во Владимирской области до конца 2021 года. Об этом в четверг сообщил журналистам директор департамента лесного хозяйства администрации региона Иван Петухов.

"В рамках трехлетнего бюджета Владимирской области предусмотрены субвенции из федерального бюджета в размере 397,1 млн рублей. В этом году регион получит 123,5 млн, и львиная доля направлена на увеличение площади лесовосстановления. Все остальное - приобретение техники", - сказал Петухов.

Он уточнил, что на увеличение площади восстановления лесов в 2019 году по нацпроекту "Экология" Владимирская область получит 89,3 млн рублей. Планируется, что благодаря федеральным средствам площадь восстановленных в этом году лесов достигнет 5 тыс. га. На средства нацпроекта также будет восстанавливаться лес, сгоревший во время крупных пожаров 2010 года.

Более 30 млн рублей в 2019 году планируется направить на приобретение лесопожарных машин и лесохозяйственных тракторов. Как ожидается, лесники получат три машины "Урал" и 10 тракторов с навесным оборудованием.

В нацпроект "Экология" входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).