Калининградская Дума приняла закон о бесплатном санаторном лечении беременных

КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Калининградские власти в 2019 году направят более 2 млн рублей на приобретение путевок для беременных женщин в оздоровительные учреждения. Эта мера поддержки здоровья матери и ребенка, инициированная региональным правительством в рамках национального проекта "Демография", поддержана в четверг депутатами областной Думы.

"Областная Дума на сегодняшнем заседании приняла поправки в региональный закон "О защите прав и законных интересов ребенка в Калининградской области", согласно которому беременным женщинам, при заключении врача с рекомендацией получения санаторно-курортного лечения, будут предоставляться бесплатные путевки в оздоровительные учреждения", - сообщили ТАСС в областном министерстве социальной политики, которое было инициатором принятия данного документа. Как отметили в министерстве, инициатива направлена на поддержку здоровья женщины в важный период вынашивания ребенка, сохранение беременности и рождение здорового малыша.

По информации министра социальной политики Анжелики Майстер, бесплатные путевки беременным женщина будут предоставляться на 12 дней, в 2019 году на реализацию этой новой меры социальной поддержки планируется направить 2 млн 100 тыс. рублей. "Но, если потребуется больше средств, они будут выделены", - отметили в министерстве.

В 2018 году по инициативе губернатора Антона Алиханова был введен дополнительный областной материнский капитал, предусматривающий выплату 50 тыс. рублей семьям со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5 величины прожиточного минимума (16 тыс. 242 рубля), при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей, рожденных в течение двух последних лет. По состоянию на 1 января 2019 такая выплата назначена 1839 семьям. Эта мера поддержки продолжит действовать и в 2019 году. По расчетам, региональный материнский капитал в сумме 50 тыс. рублей в этом году получат более 2,2 тыс. семей. Согласно статистике, в 2018 году третий ребенок родился в 1508 калининградских семьях, в 2017 году - в 1468, четвертый и пятый - в 546 и 538 семьях соответственно.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.