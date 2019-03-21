В Саратовской области более 1 тыс. жителей предпенсионного возраста пройдут переобучение

САРАТОВ, 21 марта. /ТАСС/. Более 1 тыс. жителей предпенсионного возраста в Саратовской области смогут пройди переобучение в 2019 году в рамках национального проекта "Демография". Об этом в четверг рассказала ТАСС первый заместитель министра занятости, труда и миграции региона Наталья Жуковская.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов, в том числе, "Старшее поколение". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководитель проекта - глава Минтруда Максим Топилин.

"В 2019 года в рамках нацпроекта планируется организовать профессиональное обучение не менее 1 тыс. граждан предпенсионного возраста. На эти цели планируется направить более 61 млн рублей, большая часть средств будет выделено из федерального бюджета", - сказала Жуковская.

По ее словам, пройти обучение смогут как ищущие работу граждане предпенсионного возраста, так и те, кто уже работает, но хочет сменить профессию или повысить квалификацию. На время обучения будет выплачиваться стипендия - 11280 руб.

По данным министерства занятости, труда и миграции, люди предпенсионного возраста смогут пройти обучение по профессиям "младшая медицинская сестра", "социальный работник", "специалист по охране труда", "Звукооператор", "Звукорежиссер", "Документоведение" и др.

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина от 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.