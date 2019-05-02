В Амурской области открыли свето-музыкальную аллею

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мая. /ТАСС/. Свето-музыкальная аллея появилась в городе Белогорске в Амурской области. Ее построили в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба главы города.

"Свето-музыкальную аллею торжественно открыли 1 мая в Белогорске. Открытие уникального арт-объекта стало завершающей частью первого дня работы городского парка в сезоне 2019 года", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что световая аллея представляет собой комплекс из 10 металлических конструкций, выполненных в виде арок. На них закреплены 130 тросов со светодиодными лентами, которые создают иллюминацию под музыкальное сопровождение. Вес световой конструкции почти 2 т, в комплексе аллеи - всепогодная акустическая система. Посмотреть представление из света, цвета и музыки пришли жители и гости города из Благовещенска, Свободного, близлежащих районов, для них прозвучало около десятка композиций, созданных под мотивы известных песен.

"В настоящий момент выверяется режим работы свето-музыкальной аллеи в темное время суток", - отмечается в сообщении. Комплексную систему управляемого освещения установили в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование современной городской среды". Из федерального, областного и городского бюджета на создание арт-объекта, выполненного по индивидуальному проекту, направили 13,8 млн рублей.

Белогорск - второй по величине город Амурской области, крупная узловая станция на Транссибирской магистрали. Население города - свыше 66 тыс. человек.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей до 2024 года.