Кабмин выделил регионам почти 2 млрд рублей на повышение производительности труда

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между регионами РФ 1,966 млрд рублей на проекты по стимулированию повышения производительности труда. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"В целях реализации федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" распределены 1,966 млрд рублей 36 субъектам Федерации на стимулирование предприятий к повышению производительности труда через систему грантовой поддержки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства были распределены между 36 субъектами РФ пропорционально количеству предприятий, установленных соглашениями о реализации соответствующих региональных проектов.

Финансирование в рамках федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" будет направляться на создание региональных центров компетенций, привлечение консультантов для работы на предприятиях, работающих над повышением производительности, создание и обеспечение "фабрики процессов" (площадки для обучения процессам бережливого производства).

Чтобы получить трансферт, региону нужно иметь соглашение с Минэкономразвития РФ о сотрудничестве в сфере повышения производительности труда, иметь в своем бюджете ассигнования на исполнение расходных обязательств, а также иметь утвержденный паспорт регионального проекта.