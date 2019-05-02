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Путин поручил кабмину освещать ход реализации нацпроектов в СМИ и интернете

Президент также распорядился организовать проведение мероприятий для повышения эффективности реализации национальных проектов и уровня информированности о них граждан

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и своей администрации наладить освещение хода реализации нацпроектов в прессе, а также с использованием интернет-возможностей. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном 2 мая на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией президента Российской Федерации обеспечить информационное сопровождение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет хода реализации национальных проектов и обратную связь с гражданами, изучение общественного мнения о национальных проектах, включая мониторинг социальных сетей и проведение социологических исследований, распространение лучших практик их реализации в субъектах Российской Федерации", - говорится в тексте поручений, подготовленных по итогам встречи главы государства с представителями общественности для обсуждения национального проекта "Жилье и городская среда".

Кроме того, глава государства распорядился организовать проведение других мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации национальных проектов и уровня информированности о них граждан.

Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Администрации президента Антон Вайно. Соответствующий доклад о проделанной работе они должны представить главе государства до 1 июня 2019 года.

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Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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