Путин поручил обеспечить комфорт пациентов в новых и реконструируемых клиниках

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение обеспечить максимальный комфорт для пациентов при проектировании новых и реконструкции старых медучреждений. Соответствующее поручение, данное по итогам встречи главы государства с представителями общественности для обсуждения национального проекта "Жилье и городская среда", опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с рабочей группой Государственного совета Российской Федерации по направлению "Здравоохранение" рассмотреть вопрос о необходимости создания при архитектурно-строительном проектировании и реконструкции объектов здравоохранения организационно-планировочных решений внутреннего пространства, обеспечивающих максимальный комфорт пациентам", - указано в тексте.

Ответственными назначены вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Они должны представить соответствующий доклад до 1 июня.