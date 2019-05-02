Путин поручил привлечь молодых архитекторов к реализации нацпроектов

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Молодые архитектурные и строительные кадры должны быть привлечены к реализации нацпроектов. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля в четверг.

"Разработать механизм привлечения студентов, обучающихся по основным образовательным программам высшего образования в области архитектуры и строительства, а также студенческих строительных отрядов к реализации мероприятий национальных проектов "Наука", "Образование", "Жилье и городская среда", направленных на создание объектов инфраструктуры", - говорится в тексте поручений по итогам встречи с представителями общественности для обсуждения национального проекта "Жилье и городская среда". Доклад по теме должен быть представлен до 1 июня.

Кроме того, президент поручил разработать механизм регулярной финансовой поддержки Российской молодежной архитектурной биеннале. Также рекомендовано акционерному обществу "ДОМ.РФ" продолжить реализацию программы подготовки молодых архитекторов и урбанистов "АРХИТЕКТОРЫ.РФ", представить информацию о результатах ее реализации, в том числе о трудоустройстве специалистов, окончивших обучение по этой программе.

Как сообщалось ранее, нацпроект "Жилье и городская среда" среди прочих мероприятий предусматривает подготовку специалистов в области архитектуры и градостроительства.