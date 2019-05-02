{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил развивать отечественный общественный транспорт

Президент отметил, что в России в разы сократилось количество импорта и увеличилось собственное производство изделий транспортного машиностроения

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение премьер-министру Дмитрию Медведеву и руководителям регионов РФ до 1 июля подготовить предложения по развитию городского общественного транспорта на базе отечественных решений. Соответствующие документы опубликованы 2 мая на сайте Кремля.

На эту тему
Национальный проект "Жилье и городская среда". Цели и показатели

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и представить предложения по развитию парка городского пассажирского транспорта общего пользования на базе передовых отечественных технических решений", - говорится в тексте поручений, подготовленных по итогам встречи главы государства с представителями общественности для обсуждения национального проекта "Жилье и городская среда", состоявшейся 12 февраля 2019 года.

Владимир Путин тогда поддержал предложение включить в программу развития городской среды общественный транспорт, отметив, что в стране в разы сократилось количество импорта и увеличилось собственное производство изделий транспортного машиностроения. Он обратил внимание на то, что в России началось производство отечественных трамваев "лучше, чем любые импортные аналоги".

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Путин отдал поручения по созданию новых социальных объектов в Татарстане
Среди них - интерактивный музей техники, новое здание Русского драматического театра "Мастеровые", а также инфраструктура для людей с ограниченными возможностями
Читать полностью