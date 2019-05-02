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Новая система обращения с ТКО

Путин поручил к июню рассмотреть изменения в вопросах утилизации бытовых отходов

Президент поручил разработать правила указания информации о региональных операторах, занятых обращением с ТКО

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до начала июня рассмотреть вопрос об изменениях в законодательство, связанных с разделением ответственности за обращение с коммунальными отходами между местными властями, операторами и управляющими компаниями. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи президента с общественностью.

"Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на разграничение ответственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами между муниципальными образованиями, организациями, управляющими многоквартирными домами, и региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также на установление ответственности таких региональных операторов за содержание мест (площадок) накопления отходов, приобретение и содержание мусорных контейнеров", - говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

По данному поручению установлен срок доклада до 1 июня, ответственный за выполнение - премьер-министр Дмитрий Медведев.

Путин также до 1 июня поручил разработать правила указания информации о региональных операторах, занятых обращением с твердыми коммунальными отходами, в квитанциях за оплату коммунальных услуг. Согласно поручению, должны быть указаны номер телефона региональной "горячей линии" системы обращения с твердыми коммунальными отходами, телефон и адрес сайта регионального оператора, по которым можно получить информацию о графике работы оператора.

Контроль за надлежащим указанием информации о региональных операторах поручен Общероссийскому народному фронту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияНовая система обращения с ТКО
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