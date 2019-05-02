Путин поручил обеспечить разработку стандарта комплексного развития территорий

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку и утверждение стандарта комплексного развития территорий. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности о реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", опубликованном в четверг на сайте Кремля.

"Обеспечить подготовку и утверждение стандарта комплексного развития территорий, а также его учет при актуализации нормативных правовых актов в области стандартизации и технического регулирования в сфере архитектурно-строительного проектирования и строительства, при разработке документов, связанных с территориальным планированием, градостроительным зонированием и благоустройством территорий. Срок - 15 декабря 2019 года", - говорится в поручениях.

Ранее сообщалось, что результатом разработки должен стать стратегический документ, задача которого - сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды. Свод правил будет направлен на эффективное использование земельных ресурсов внутри городов и станет методическим руководством при разработке и реализации механизмов жилищного строительства. Разработкой стандарта занимаются Минстрой, ДОМ.РФ и КБ "Стрелка".

Еще один пункт поручений касается размещения торговых объектов в жилых домах. Как следует из документа, правительству России до 1 июня следует "с учетом ранее данных поручений представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление ограничений на размещение в многоквартирных домах объектов, связанных с торговлей и оказанием услуг, мешающих комфортному проживанию граждан в таких домах".