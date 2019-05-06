Реализация проекта по развитию цифровой среды школ и колледжей Якутии начнется в 2019 году

ЯКУТСК, 6 мая. /ТАСС/. Порядка 17 школ и колледжей Якутии начнут реализацию проекта по созданию цифровой образовательной среды с 1 сентября 2019 года в рамках нацпроекта "Образование", рассказал ТАСС в понедельник министр образования и науки республики Владимир Егоров.

"По проекту "Цифровая образовательная среда" [нацпроекта "Образование"] ключевым событием этого года является внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 15 общеобразовательных организациях и двух организациях среднего профессионального образования. В целях подготовки к реализации мероприятий проекта "Цифровая образовательная среда" командой проекта были организованы презентации для руководящих и педагогических кадров в четырех улусах и Якутске. Также проведены установочные совещания с образовательными организациями, в которых будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 2019 году", - сказал он.

Внедрение модели предполагается с 1 сентября 2019 года. "На подготовительном этапе внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях предстоит работа по подготовке кадрового состава, обновления материально-технической базы организаций. На одну образовательную организацию будет направлено порядка 2 млн рублей", - добавил министр.

Собеседник агентства добавил, что внедрение цифровой образовательной среды в школах и организациях среднего профессионального образования позволит создать условия для самообразования школьников и студентов. Одним из ключевых направлений станет повышение квалификации педагогов школ, колледжей и техникумов республики.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, охватит период с 2019 до 2024 года. Он обеспечит глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначили вице-премьера Татьяну Голикову, руководителем - министра просвещения РФ Ольгу Васильеву.