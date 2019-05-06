Российские стартапы могут выиграть гранты на технологии для кружков НТИ до 20 млн рублей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Фонд содействия инновациям запустил конкурс технологических стартапов для реализации дорожных карт Национальной технологической инициативы (НТИ). Победители смогут выиграть гранты на создание технологий для кружков в размере до 20 млн рублей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, созданное на базе соответствующей дорожной карты НТИ. Задачи и возможности инициативы интегрированы в национальный проект "Наука".

"К участию в конкурсе приглашаются малые предприятия, которые выпускают наукоемкую продукцию и имеют защищенную интеллектуальную собственность по теме проекта. Сумма гранта на НИОКР [научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы] для каждого победителя составит до 20 млн рублей с объемом софинансирования от 30%. Срок реализации проекта - от года до двух лет. Экспертную поддержку в отборе заявок окажет рабочая группа "Кружковое движение" НТИ", - сообщили в пресс-службе.

Участникам предстоит разработать механизмы, которые помогут развивать технологическое образование школьников в кружках. Так, несколько направлений конкурса посвящены погружению детей в космические технологии: создание станций и сервисов для приема спутниковых сигналов дистанционного зондирования Земли, радиолюбительских станций для изучения принципов беспроводной связи, в том числе космической, учебных прототипов малых космических аппаратов с открытой архитектурой. Также от авторов ждут решений для обучения школьников разработке приложений виртуальной и дополненной реальности, для моделирования нейроинтерфейсов, изучения систем технического зрения, "умного дома", "интернета вещей", генной инженерии, синтетической биологии, биотехнологии, агробиотехнологии и других.

Еще одно важное направление - технологические решения для "внутреннего рынка" Кружкового движения. Разработчикам предлагается создать "умные" системы для подбора участников в проектные команды, поиска и доставки материалов, размещения заказов на мелкосерийное производство, онлайн-доступа к оборудованию. Еще одно возможное решение - платформа-агрегатор, которая станет "единой точкой доступа" компаний к технологическим кружкам для заказа проектов школьным командам. Кроме того, участники конкурса могут разработать установки для работы с новыми материалами и покрытиями и проведения исследований по биохакингу и нанотехнологиям.

Фонд содействия инновациям проводит конкурс "Развитие-НТИ" с 2016 года, один-два раза в год. По итогам четвертой очереди были одобрены 47 заявок из 355, прием заявок пятой очереди продлится до 27 мая 2019 года. Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом 2018 года президента России Владимира Путина. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.