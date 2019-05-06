Бесплатный онлайн-курс для наставников кружков НТИ стартует в конце мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Академия наставников", совместный проект Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), фонда "Сколково" и Агентства стратегических инициатив, в конце мая запустит онлайн-курс для наставников проектов. На нем участники научатся создавать и вести технологические кружки для школьников и проектные курсы для студентов, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.

"Обучение продлится около четырех месяцев в комфортном для участников темпе. Курс включает 88 роликов от 14 экспертов с большим опытом проектной работы со школьниками и студентами в Кружковом движении НТИ, в образовательном центре "Сириус", Московском политехническом университете, Сколковском институте науки и технологий и других. Слушатели познакомятся с экосистемой Кружкового движения, научатся создавать и вести кружки формата 2.0 для школьников и проектные курсы для студентов, грамотно включать проектную деятельность в обучающие программы", - сообщили в пресс-службе Кружкового движения.

Обучение будет бесплатным и пройдет на платформе "Лекториум", занятия начнутся 21 мая, а записаться на курс можно до 4 июня. Его могут пройти школьные учителя и педагоги дополнительного образования, преподаватели и студенты вузов и колледжей, организаторы образовательных программ, сотрудники Центров молодежного инновационного творчества, мастерских Фаблабов, Кванториумов и частных кружков. Эксперты помогут им разобраться с этапами реализации проекта, в запуске процесса, инструментах и методиках работы с командой, расскажут, где искать актуальные и небанальные темы и в чем специфика инженерных, исследовательских, социо-гуманитарных и арт-проектов. В завершение курса участники разработают собственные проекты.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, созданное на базе соответствующей дорожной карты НТИ. Задачи и возможности НТИ интегрированы в национальный проект "Наука".

Проект "Академия наставников" направлен на создание системы обучения, аттестации и трудоустройства наставников проектной деятельности для детско-взрослых и молодежных проектов и кружков. Обучение проходит на онлайн-курсах и очных школах наставников. На первый онлайн-курс в 2018 году записалось более 12 тыс. слушателей. На 2019-2021 годы запланировано проведение 43 школ и запуск 14 онлайн-курсов.

Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом 2018 года президента России Владимира Путина. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.