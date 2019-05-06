Количество бесплатных процедур ЭКО в Кузбассе увеличат не менее чем на 30% в 2019 году

ТАСС, 6 мая. Не менее 1300 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) проведут в Кузбассе в рамках нацпроекта "Демография" за счет средств областного бюджета и фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2019 году. В сравнении с предыдущим годом число квот увеличили не менее чем на 30%, сообщили ТАСС в департаменте охраны здоровья населения Кузбасса.

"На 2019 год запланировано проведение не менее 1300 процедур ЭКО, в том числе более 400 из них за счет средств областного бюджета. Для сравнения в 2018 году в Кузбассе была выполнена 1021 такая процедура, из них 156 были оплачены из областного бюджета, остальные - за счет средств ОМС. Таким образом, охват населения вспомогательными репродуктивными технологиями значительно увеличится", - сообщили в департаменте.

Как рассказала журналистам главный репродуктолог Кузбасса Елена Черданцева, бесплатное ЭКО будет проводиться по показаниям в случаях, когда другие методы лечения бесплодия не эффективны. "Существует определенная схема отбора пациенток на ЭКО. Если женщина не имеет противопоказаний, если ей показано лечение бесплодия методом вспомогательных репродуктивных технологий, женщина проходит обследование и получает направление в клинику, которую сама выбирает", - рассказала Черданцева.

В настоящий момент в регионе два государственных медицинских учреждения проводят процедуры ЭКО бесплатно по квотам. Это перинатальный центр Новокузнецка и центр вспомогательных репродуктивных технологий в Кемерове, который открыли в марте текущего года, чтобы оказывать бесплатную помощь в борьбе с бесплодием жителям севера Кузбасса.

По статистике, каждая пятая супружеская пара в Кузбассе не может иметь детей. В половине из этих случаев бесплодие можно вылечить с помощью гормональной терапии, эндоскопии и другими консервативными методами, остальные нуждаются в проведении ЭКО. Одной из целей нацпроекта "Демография" является увеличение рождаемости в стране и помощь бездетным семьям в наступлении беременностей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.