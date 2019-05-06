Семьи с детьми в Приамурье могут подать документы на получение мер допподдержки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 мая. /ТАСС/. Семьи с детьми в Амурской области с понедельника могут подать документы на получение допподержки в рамках реализации нацпроекта "Демография", сообщили в понедельник ТАСС в региональном министерстве соцзащиты.

Дальневосточные семьи начали получать единовременные выплаты при рождении первого ребенка, региональный материнский капитал при рождении второго ребенка, ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей. На финансовую поддержку семей при рождении детей из резервного фонда Правительства РФ выделено более 3 млрд рублей.

"С сегодняшнего дня семьи с детьми в Амурской области могут подать документы, чтобы получить дополнительные меры поддержки в рамках реализации национального проекта "Демография", - сказали в министерстве.

Также начался прием документов на предоставление единовременной денежной выплаты за первого и второго ребенка. Единовременная денежная выплата за первого ребенка составляет 23 тыс. 818 рублей, для ее получения необходимо, чтобы первенец родился после 1 января 2019 года. При рождении второго ребенка выплачивается региональный материнский капитал, обязательным условием его выдачи является рождение ребенка также после 1 января 2019 года. По региональному маткапиталу предоставляется выплата в 30% от размера федерального маткапитала, который составляет около 453 тыс. рублей. Таким образом, региональная выплата будет порядка 136 тыс. руб.

"Плюс двух новых выплат, появившихся по инициативе президента РФ, в том, что обе они не зависят от уровня дохода семьи. Зачастую какая-то жизненная неустроенность не дает семьям решиться на рождение детей, надеемся, что новые меры поддержки в конечном итоге приведут к тому, что коэффициент рождаемости в регионе вырастет", - отметила министр социальной защиты населения региона Наталья Киселева. В области действуют и другие меры соцподдержки многодетных семей. В частности, при рождении третьего или последующего ребенка до достижения им возраста трех лет семьи с невысоким уровнем дохода имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере 11,4 тыс. руб., а в трех северных районах региона - 12,9 тыс. руб. Семьям, нуждающимся в улучшении жилищного условия, при рождении третьего или последующего ребенка предоставляется региональный маткапитал в размере 100 тыс. рублей.

Комплекс мер принят

Как сообщила ТАСС замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марина Дедюшко, Минвостокразвития совместно с регионами в рамках реализации концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, утвержденной правительством РФ в июне 2017 года, разработало комплекс мер по повышению рождаемости на Дальнем Востоке. Среди них было предложено осуществлять единовременные выплаты на первого ребенка, увеличить региональный материнский капитал при рождении второго ребенка, предоставлять ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей, а также применять пониженную ставку ипотечного кредита для семей с детьми.

Эти предложения были представлены в ходе заседания президиума Государственного совета по вопросам развития Дальнего Востока в сентябре 2018 года, и в настоящий момент все они приняты. "Это часть системных решений, разработанных для Дальнего Востока, для решения одной из приоритетных для региона задач - увеличения численности населения. Мы рассчитываем, что их реализация приведет к повышению рождаемости среди жителей дальневосточных регионов, а также сделает Дальний Восток более привлекательным для молодых специалистов из других регионов нашей страны", - подчеркнула Дедюшко.