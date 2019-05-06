Правительство утвердило правила предоставления субсидий на разработку цифровых платформ

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий российским компаниям на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Предоставление этих субсидий предусмотрено в рамках работы по развитию "сквозных" цифровых технологий по нацпроекту "Цифровая экономика". Субсидии будут предоставлять на конкурсной основе в размере 50% от фактически понесенных затрат на разработку цифровых продуктов, причем затраты на производство и разработку должны быть документально подтверждены.

Ранее в Минпромторге сообщали, что с 2019 по 2021 год на субсидии российским разработчикам цифровых платформ и программных продуктов будет выделаться по 2 млрд рублей в год. Предполагается, что эти меры помогут разработать отечественные цифровые платформы и программные продукты, которые будут конкурентоспособны на глобальных рынках. Речь идет о решениях в таких сферах, как цифровое проектирование, испытания, производство, управление жизненным циклом и постпродажное обслуживание продукции. Новые решения должны будут заменить дорогие зарубежные аналоги и обеспечить необходимый уровень информационной безопасности отечественной промышленности.