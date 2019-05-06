Кабмин утвердил правила предоставления субсидии РЭЦ для создания промзоны в Египте

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила предоставления бюджетной субсидии Российскому экспортному центру (РЭЦ) для создания и работы российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "Российский экспортный центр" в целях финансирования создания и обеспечения условий деятельности российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет", - говорится в постановлении.

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, правилами устанавливается, что субсидия дается РЭЦ для обеспечения затрат, связанных с созданием управляющей компании РПЗ. Также благодаря субсидии в управляющую компанию будет осуществлен взнос. При этом финансирование капитальных затрат за счет средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, не допускается.

Средства взноса в управляющую компанию можно будет использовать на обеспечение административно-хозяйственной деятельности и безопасности имущества и персонала, на аренду земельного участка РПЗ, и на другие цели.

Первая промышленная зона за рубежом

Межправительственное соглашение России и Египта, регламентирующее параметры специальной зоны, было подписано 23 мая 2018 года. Проект российской промышленной зоны (РПЗ) предусматривает образование особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий-резидентов, промзона будет расположена на востоке Порт-Саида.

По прогнозам Минпромторга РФ, реализация проекта займет около 13 лет, но уже к 2026 году компании-резиденты смогут производить продукцию на $3,6 млрд ежегодно. Российские компании получат арендные каникулы, льготные тарифы на энергетические ресурсы, особый преференциальный налоговый режим, а также заранее подготовленную площадку. Первые компании, по расчетам Минпромторга, выйдут на площадку одновременно с началом строительства промышленной зоны, которое намечено на 2019 год.

Как сообщалось ранее, планируемые российские государственные вложения в развитие первичной инфраструктуры РПЗ составят около $190 млн, общий объем частных инвестиций за период реализации проекта оценивается в $7 млрд. Создание промзоны входит в мероприятия нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".