Кабмин утвердил правила субсидий на поддержку экспорта в нацпроекте по производительности

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство утвердило правила предоставления субсидии на оказание образовательных и информационно-консультационных услуг для развития экспортного потенциала предприятий - участников региональных программ "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, предусматривается, что между Минэкономразвития, организацией - получателем субсидии и организацией-исполнителем будут заключаться соглашения о совместной реализации акселерационной программы. Модули программы будут посвящены жизненному циклу экспортного проекта, связанным с его реализацией рискам, выбору рынков сбыта и поиску покупателей, сертификации, защите интеллектуальной собственности. Ожидается, что в этом году программу пройдут до 300 компаний.

Постановление подготовлено в целях реализации закона о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и мероприятий нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Субсидии будут предоставляться организации, определенной в качестве исполнителя федеральным проектом "Системные меры по повышению производительности труда" и осуществляющей деятельность по поддержке экспорта в соответствии с законодательством РФ (Российский экспортный центр). Средства субсидии могут быть направлены на разработку, адаптацию и актуализацию образовательной акселерационной программы и учебно-методических материалов, зарплату педагогов, плату по договорам с юридическими и физическими лицами, предоставляющими образовательные услуги, аренду помещений, техническое сопровождение и др., следует из постановления.