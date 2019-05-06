"Сколково" получит по 250 млн руб. в год на работу по регулированию для цифровой экономики

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила выделения фонду "Сколково" субсидий из федерального бюджета на работу по совершенствованию законов, которые регулируют различные аспекты цифровой экономики. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Предполагается, что до 2021 года фонду будет выделяться по 250 млн рублей в год, сообщили в пресс-службе правительства РФ порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС. Выделение субсидий предусмотрено для реализации федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" нацпрограммы "Цифровая экономика".

Согласно утвержденным правилам, деньги пойдут на осуществление работ по совершенствованию и мониторингу правового регулирования цифровой экономики. В частности, речь идет о разработке проектов нормативных правовых актов и концепций, о подготовке экспертных заключений и проведении исследований. Эта работа поможет создать в России систему правового регулирования цифровой экономики, основанную на гибком подходе в каждой сфере.

Субсидирование Фонда содействия инновациям

Другим постановлением правительства РФ утверждаются правила выделения субсидии Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) на предоставление грантов физическим лицам на реализацию проектов в сфере цифровой экономики. Согласно документу, субсидия предоставляется на проведение научно-исследовательских работ в целях реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика".

Таким образом, указывается в постановлении, результатом использования фондом субсидии в отчетном финансовом году является определенное количество поддержанных работ по реализации федерального проекта: в 2019 г. - 450 работ, в 2020 г. - 900 работ, в 2021 г. - 1 350 работ.

Еще одно постановление кабмина закрепляет правила предоставления субсидий на выдачу грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, которые занимаются разработкой и внедрением цифровых платформ или технологий для них, а также проектами в сфере "сквозных" цифровых технологий. В соответствии с документом, выбор получателей грантов должен проходить на конкурсной основе согласно утвержденным фондом правилам, которые должны быть согласованы с Минкомсвязью.

Среди критериев конкурсного отбора - новизна разработки и эффективность предлагаемых решений, достижимость запланированных результатов и показателей проекта, а также перспективность внедрения или коммерческой реализации продукта. В федеральном бюджете на 2019 год и плановые 2020-2021 года на эти цели заложено по 2,35 млрд рублей ежегодно.

Нацпрограмма

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.