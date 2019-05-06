Кабмин выделит на создание четырех заводов по переработке опасных отходов 17 млрд рублей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инфраструктуры для обращения с высокоопасными отходами. Как сообщает пресс-служба правительства, кабмин выделит "бюджетные инвестиции на перепрофилирование объектов, использовавшихся для уничтожения химического оружия, в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию чрезвычайно опасных и высокоопасных отходов".

Согласно тексту постановления, планируется создание четырех таких комплексов в рамках нацпроекта "Экология". Вложения в эти проекты из федерального бюджета в 2019-2023 годах составят 17,2 млрд рублей. Заказчиком работ определена госкорпорация "Росатом". Подписанным постановлением принято решение о выделении в 2019-2023 годах бюджетных инвестиций для создания четырех производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности. Это позволит значительно сократить объемы полигонного размещения отходов и количество несанкционированных свалок", - говорится в пояснительной записке к документу.

В кабмине пояснили, что такое перепрофилирование предусмотрено федеральным проектом "Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I-II классов опасности" национального проекта "Экология". При этом в целом к концу 2024 года планируется ввести в эксплуатацию семь таких производственно-технических комплексов.

Пресс-служба правительства также напомнила, что в России в 2017 году полностью завершился процесс уничтожения запасов химического оружия и было принято решение об использовании специализированных объектов для других нужд.